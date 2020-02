"Grande Fratello Vip", tre nuovi concorrenti varcano la Porta rossa

In prima serata su Canale 5, dodicesimo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Tre nuove aspiranti concorrenti varcheranno la Porta Rossa: chi riuscirà a rimanere più a lungo nella Casa di Cinecittà? E come saranno accolte dai “vipponi”? Serena Enardu è in nomination contro Fabio Testi, chi riuscirà a superare il televoto?

UNA SORPRESA PER PAOLO - Nella Casa il gruppo è ormai spaccato, litigi sono all’ordine del giorno e si delineano le varie strategie. L'arrivo di nuovi inquilini potrebbe spostare gli equilibri che si sono creati finora e delineare nuove alleanze. In puntata gli occhi saranno puntati su Paolo Ciavarro. Per lui arrivano mamma Eleonora Giorgi e papà Massimo Ciavarro. Entrambi tifano per lui ma avranno qualcosa da dire sulla sua storia d'amore con la bella Clizia.

CLIZIA DIVISA TRA TESTA E CUORE - Dopo la notte di fuoco l'influencer è entrata in crisi. E' divisa a metà tra le emozioni che sta vivendo dentro la Casa e i pensieri che corrono veloci all’esterno dove un ragazzo potrebbe aspettarla. Dopo giorni frenetici all’insegna della passione con Paolo, si prende un attimo per riflettere e trova in Licia una fidata confidente.

“Finora non ho mai pensato all’esterno, invece ora ci penso e ho gli incubi”, ammette accennando un timido sorriso. “Qual è la cosa che ti attanaglia la mente?”, la incalza Licia. Clizia le riassume a mezza bocca la situazione che stava vivendo prima del suo ingresso nella Casa. Sulle note di "Luna" di Jovanotti, la coppia ritrova però la complicità e la voglia di baciarsi. I problemi per ora li lasciano fuori dalla Casa...

