"GF Vip", Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Michele Cucuzza e Patrick Pugliese in nomination

L'ottava puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 31 gennaio, si è chiusa come di consuetudine con le nomination dei concorrenti ancora in gara, che in questo caso condannano al televoto Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana, Michele Cucuzza e Patrick Pugliese.

Quest'ultimo era reduce dall'ultimo televoto insieme ad Andrea Montovoli e Rita Rusic, l'eliminata dell'appuntamento in onda venerdì 31 gennaio.

Ora i telespettatori sono dunque chiamati a votare chi salvare tra i quattro nominati: il verdetto sarà annunciato nel corso della prossima puntata, prevista per lunedì 3 febbraio.