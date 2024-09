Nata a Roma il 10 novembre 1976, Pamela Petrarolo ha debuttato giovanissima a "Domenica In", durante le edizioni condotte da Irene Ghergo e Gianni Boncompagni tra il 1989 e il 1991. Nel 1991 è stata protagonista a "Non è la Rai", che la fa consocere al grande pubblico. Oltre alla carriera sul piccolo schermo, debutta nel mondo musicale con il primo album solista "Io non vivo senza te", pubblicato nel 1994. L'anno seguente arriva "Niente di importante", che raccoglie brani prevalentemente in italiano. L'ultimo disco è uscito nel 2018. Negli anni Duemila è torna in tv tra programmi e reality, come "La fattoria 3" nel 2005, "All Together Now" e la sedicesima edizione de "L'Isola dei Famosi". Nel 2024 insieme alle ex colleghe di "Non è la Rai" Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo pubblica il singolo "Sola tu mi vuoi".