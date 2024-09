In questi ultimi giorni il conduttore e i collaboratori sono al lavoro, per arrivare pronti ai nastri di partenza: "Non vedo l’ora di iniziare, perché le settimane che precedono la partenza sono quelle più frenetiche, tra servizi, interviste, riunioni e incontri con i partecipanti. Tutte cose necessarie per preparare il terreno, ma che hanno poco a che vedere con lo spettacolo in sé: per andare in diretta bisogna avere la mente sgombra e una grande serenità.". Signorini, però, mette già in conto anche imprevisti e gaffe in diretta: "Io vado a braccio e se c’è da dire una cosa la dico e basta. Chiaramente poi si scatenano i fan di questo o di quel personaggio"