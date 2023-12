Fiordaliso ne parla con Beatrice, con la quale critica l'eccessiva "superbia" della cantante. "Rosanna pretende un rispetto smisurato per la professionista che è stata e non per la persona, ma all'interno della Casa siamo tutti uguali, la stima vada guadagnata grazie al proprio modo di porsi. Che pretenda il tappeto rosso... questo no!", critica Fiordaliso.

Fiordaliso contro Sara Ricci

Così Fiordaliso apre l'argomento su Sara: "Se fosse onesta non andrebbe a dire in giro le confidenze di Beatrice. Un litigio non può cancellare un'amicizia che dura da anni. Sara, invece, fa allusioni e poi non ha il coraggio di andare fino in fondo e dire la verità. Io che non sono infame non avrei detto neanche questo", sottolinea. Per la prima volta, la zia Fiorda sembra avere delle nemiche nella Casa.