Giuliana De Sio: "Le calunnie hanno danneggiato la mia carriera"

"Non ero e non sono un'attrice difficile. Lo sono stata agli occhi del sistema". Ospite a "Verissimo", Giuliana De Sio traccia un bilancio sulla propria carriera, ammettendo di essere stata danneggiata da una serie di voci negative che giravano sul suo conto e che la dipingevano come una donna problematica.

"Quando un personaggio mostra di avere la forza di resistere nel tempo, come ho avuto io, c'è chi desidera mettergli i bastoni tra le ruote inventando storielle non vere", spiega l'interprete campana, facendo riferimento anche al caso di Mia Martini.

"Purtroppo, la persona che è oggetto di queste calunnie, si trova completamente inerme", continua De Sio. "Finisce in qualche modo per confermarle sia se le affronta con piglio polemico sia se non ne parla".