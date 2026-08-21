Giorgia Venturini, maternità e depressione post partum: "Chiedere aiuto è fondamentale"

Giorgia, sei appena arrivato il tuo secondo figlio: che mamma sei oggi rispetto a quando è nata Sole? C’è qualcosa che questa seconda maternità ti ha fatto vivere in modo completamente diverso?

Se devo essere molto onesta, entrambe le gravidanze sono state buone: mi hanno permesso di svolgere, fino alle ultime settimane, tutte le attività che praticavo anche prima di essere rimasta incinta, solo a quel punto mi sono dovuta dare un po’ una calmata. Sono stata fortunata, ho vissuto entrambe le gravidanze senza ansia, io ho potuto fare tutto, ho lavorato e viaggiato fino alla fine. Ha inciso, sicuramente, il fatto che mi sentivo bene sia fisicamente che psicologicamente. Cosa sento di diverso tra la nascita di Sole e la nascita di Pietro? Sono più serena. In questi primi giorni con Pietro a casa, riesco a fare tutto, nonostante io non stia benissimo dopo il parto cesareo e, infatti, il mio ginecologo mi ha detto "Giorgia, datti un pochino più di tempo, perché è il secondo cesareo ed è più impegnativo". Forse, le problematiche emerse dopo le prime 24 ore dalla nascita di Sole Tea non mi avevano dato modo di godermi appieno il momento che stavo vivendo. Questa volta, invece, sono decisamente più serena.