Gino Fastidio chiede scusa in tv a Elisabetta Gregoraci

Pace fatta in tv tra Gino Fastidio ed Elisabetta Gregoraci, dopo l'aggressione avvenuta dietro le quinte di "Made in Sud" la scorsa settimana ai danni della showgirl. Il comico è salito sul parco con una rosa rossa, per scusarsi pubblicamente del suo comportamento: "Ci tengo tanto a porgerti le mie scuse. Gas per me significa tutte le cose belle e tu sei una cosa bella". "Accetto le tue scuse, ma mi devi promettere che ti vorrai più bene", la replica della Gregoraci.