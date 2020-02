"GF Vip", parla l'amico di Serena Enardu: "Ama ancora Pago, su di lei una gogna mediatica"

Al "Grande Fratello Vip" tiene ancora banco la tensione tra Pago e Serena Enardu, che non accenna a placarsi. Al cantante non sono piaciuti alcuni "like" messi sui social dall'ex tronista di "Uomini e donne" alle foto del tentatore di "Temptation Island" Antonio.

A “Pomeriggio Cinque” è intervenuto Amedeo Venza, un carissimo amico di Serena. "Io vorrei che venissero pesate le parole. Serena non ha tradito Pago, non ha tradito nessuno. Quel like alla foto di Antonio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso della storia tra Pago e Serena", rivela Amedeo.

"Io sono molto amico di Serena, non mi piace questa gogna mediatica che si sta creando attorno a lei. I like che Serena mette sui social sono affare suo, questo non implica il tradimento. Quante donne e uomini ci sono al mondo che mantengono un rapporto civile con i propri ex? Immaginate voi Serena, che con quest'uomo non ha avuto nemmeno un rapporto. Ha solo messo un like a una sua foto. A monte della loro rottura c'è una relazione che da un anno era in crisi. Se Serena avesse bisogno di apparire e non amasse Pago, non sarebbe mai entrata nella casa del Grande Fratello Vip", conclude l'amico della ex tronista.