Gerry Scotti conduce l'ultimo appuntamento con "Caduta libera Campionissimi"

Ufficio stampa

Quarto e ultimo appuntamento, mercoledì 5 gennaio, con "Caduta libera Campionissimi", gli speciali in prime time del game show condotto da Gerry Scotti, co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy. In questa puntata conclusiva sarà sulla botola centrale il Campione in carica, Michele Marchesi (campione per 32 puntate, ancora imbattuto, con un montepremi complessivo vinto di 275.000 euro).