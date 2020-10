Gabriel Garko e il coming out a "Verissimo": parla del suo ex e fatica a trattenere le lacrime

Le emozioni travolgono Gabriel Garko durante l'intervista rilasciata a "Verissimo" per affrontare il suo coming out. L'attore si è dovuto fermare più volte, trattenendo a fatica le lacrime, parlando delle sue storie passate e della sua omosessualità, tenuta nascosta per anni e rivelata per la prima volta durante il suo intervento in diretta nella casa del Grande Fratello Vip. "Il giorno dopo non volevo uscire, mi vergognavo e invece c'è stata una bella reazione da parte del pubblico", ha spiegato il modello che non è stato il solo ad essersi commosso in più occasioni. Anche la conduttrice del programma, Silvia Toffanin, ha pianto mentre entrambi rivedevano il video dell'incontro tra Garko e Adua Del Vesco durante il Gf Vip.