"Fuori dal Coro", Mario Giordano ricorda Carlotta Dessì: "Se siamo riusciti a smuovere qualcosa è anche grazie a lei"

Proprio nella trasmissione di attualità di Rete 4, lo scorso dicembre, Carlotta Dessì aveva fatto la sua ultima apparizione televisiva. "Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola. Non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia, 4 mesi fa, in una caldissima estate milanese. Da quel giorno la mia vita è cambiata. È cambiata per me, per la mia famiglia, per il mio compagno", disse quella volta la giornalista appena dimessa dall'ospedale, mandando così un messaggio di forza a tutti i telespettatori.