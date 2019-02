“Il giorno dell’operazione è stato il più brutto della mia vita”. Francesco Chiofalo, ex concorrente di “Temptation Island”, non riesce a trattenere le lacrime mentre racconta in un’intervista a “Verissimo” del suo tumore al cervello, scoperto pochi mesi fa. “Sono andato sotto i ferri il 22 gennaio, la cosa più brutta è stata dirlo a mamma e papà”. L’operazione è durata oltre 14 ore: “Avevo una paura fottuta, anche se ho l’immagine da duro sono un ragazzetto come tutti”. Mentre parla, il 29enne si commuove più volte e si scusa con la conduttrice in studio: “Sono un piagnone” dice sorridendo. Chiofalo ammette di aver perso diversi chili: racconta di non poter fare sport, guidare o prendere un aereo. “Le preghiere mi hanno aiutato a superare tutto, non mi posso lamentare per come è andata” conclude.