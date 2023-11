11 novembre 2023 13:25

"Tu Si Que Vales", la semifinale su Canale 5

Sabato 11 novembre, in prima serata su Canale5 appuntamento con la semifinale di "Tu Si Que Vales". Ultima chance per i performer in gara per conquistare il pass per l'ambita finale. Quali talenti accederanno? In giuria i Fabulous Five, Maria De Filippi Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. Presentano Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni.