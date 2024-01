23 gennaio 2024 16:08

"Tg4 - Medicina" ha compiuto un anno

Domenica 21 gennaio, "Tg4 - Medicina", la rubrica condotta da Elisa Triani, ha compiuto il suo primo anno: iniziata con un appuntamento a settimana il sabato, ha riscosso un ampio gradimento tra i telespettatori e ha raddoppiato andando in onda anche il mercoledì. "Tg4 - Medicina" fornisce il punto di vista dei maggiori professionisti italiani del settore su come prevenire e curare alcuni dei disturbi medici più frequenti e sulle tecniche più innovative per fronteggiare diverse patologie, sempre con un linguaggio chiaro e immediato che possa aiutare i telespettatori a conoscere meglio gli aspetti fondamentali della medicina.