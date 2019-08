Sessione di allenamenti ad alto tasso erotico per Taylor Mega. L'ex concorrente de L'Isola dei Famosi e influencer fa piegamenti e esercizi per gli addominali su una barca a vela al largo di Porto Cervo, utilizzando il boma per appendersi con le gambe a testa in giù e il divanetto nel pozzetto di poppa per tonificare i glutei... Una piccola palestra sulle onde per una sirena dal corpo tonico e scultoreo.