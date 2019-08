Sophie Turner e Joe Jonas si tatuano sul braccio il cane scomparso

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Dopo la morte del loro adorato cane Waldo, un cucciolo di Alaska Klee Kai, la star de "Il trono di spade" Sophie Turner e il marito cantante Joe Jonas erano andati insieme in terapia per superare il dolore della perdita. Adesso si sono tatuati la testa del loro adoro cucciolo scomparso durante un incidente stradale. Su Instagram hanno mostrato i tattoo ai follower che hanno apprezzato con migliaia di like.