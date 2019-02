Sanremo 2019, standing ovation per Bocelli e il figlio Matteo conquista i social

Standing ovation per Andrea Bocelli come 25 anni fa, quando il tenore vinse Sanremo Giovani con "Il mare calmo della sera". Al piano, il chiodo nero che indossava allora e che poi cede al figlio Matteo: "Non è un passaggio di testimone - dice Bocelli al figlio - ma è un augurio. Sono sicuro che ti porterà fortuna sempre che la aiuti con la serietà, la volontà, lo spirito di sacrificio che spero di averti insegnato". Poi il duetto con Matteo sulle note di Fall on Me. E Matteo alla fine conquista anche i social che si sono scatenati per decantare le sue doti vocali ma anche per la sua bellezza.