Milano, malmenato il Gabibbo: "E' la prima volta in 36 anni di Striscia la Notizia"

Il pupazzo con la voce di Al Bano è stato aggredito da un giovane durante un servizio su chi salta i tornelli in metropolitana

12 Feb 2026 - 17:05
