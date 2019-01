Lindsay Lohan ha esagerato di nuovo: questa volta però niente droghe o alcol... ha preso troppo sole

Lindsay Lohan si è presa una mini vacanza, dopo gli ultimi mesi di "duro" lavoro a Mykonos, ed è volata alle Maldive con la sorella. L'ex stellina Disney però ha esagerato, e stavolta non con alcol, droghe o altre diavolerie, come in passato, bensì con il sole. La sua pelle bianca come il latte non ha retto all'eccessiva esposizione ai raggi e in uno scatto condiviso sui social Lindsay mostra il décolleté... rosso fuoco. Lasciato il turbolento passato di eccessi, guai e vari percorsi di riabilitazione in rehab alle spalle (per ora, ndr) Miss Lohan si è inventata un nuovo lavoro: imprenditrice a Mykonos, in Grecia. E per il suo ritorno nel mondo dello spettacolo ha lanciato un nuovo reality show, trasmesso su MTV, il "Lindsay Lohan's Beach Club", un docu-reality, che racconta proprio la sua nuova vita da gestore di un locale in Grecia.