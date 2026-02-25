A Laura Pausini e Carlo Conti il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni

Il Telegatto - il riconoscimento più amato del mondo dello spettacolo - è stato consegnato dal direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, Aldo Vitali, ai due conduttori del Festival di quest'anno, Laura Pausini e Carlo Conti. La consegna è avvenuta durante l'opening party di Tv Sorrisi e Canzoni di Sanremo al quale hanno partecipato i cantanti in gara e tanti ospiti d'eccezione.