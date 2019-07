La prima foto delle nozze bis di Sophie Turner e Joe Jonas

Dopo il matrimonio a sorpresa a Las Vegas lo scorso primo maggio, Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati nuovamente, durante una cerimonia tenuta in un romanticissimo castello in Provenza. La Sansa Stark del "Trono di Spade" e il cantante dei Jonas Brothers hanno pubblicato contemporaneamente una foto del loro giorno speciale, tra una pioggia di petali, più felici che mai. Ed entrambi i neosposi su Instagram hanno corredato all'immagine il commento "Mr and Mrs Jonas".