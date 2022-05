09 maggio 2022 11:17

La carica sexy di Mercedesz Henger sbarca all'Isola dei Famosi

Ha confessato di aver già puntato un naufrago, ma non ha voluto svelare la sua identità. In attesa di sapere di chi si tratti, Mercedesz Henger sfodera tutto il suo lato sexy nei suoi primi giorni all'Isola dei Famosi. Eccola quindi già alle prese con la pesca, con un costume che mette in evidenza le forme. La Henger sarebbe dovuta sbarcare sull’Isola già da giorni, ma a causa del grave incidente automobilistico della madre Eva Henge ha ritardato la sua partenza.