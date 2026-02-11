James Van Der Beek, morto a 48 anni l'attore di "Dawson's Creek"

© Getty
L'attore aveva annunciato di essere malato di cancro del colon-retto nel novembre del 2025
L'artista aveva esordito sul piccolo schemo nel 1993 per poi essere consacrato al successo nel 1998, anno in cui interpreta Dawson Leery in Dawson's Creek.
