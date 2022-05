04 maggio 2022 09:11

"Isola dei Famosi", i naufraghi ballano il limbo... grazie alla corda di Edoardo e Alessandro

Sull'"Isola dei Famosi" c'è tempo anche per un po' di spensieratezza. Edoardo Tavassi e Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, sono costretti a vivere legati con una corda 24 ore su 24 per aver infranto il regolamento. I due, però, non si sono dati per vinti e ne hanno approfittato per far ballare il limbo agli altri naufraghi.