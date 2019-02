I Maroon 5 incendiano l Halftime Show del Super Bowl

Al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta si è svolto il Super Bowl 2019, che televisivamente è l’evento sportivo più seguito dell’anno negli Stati Uniti. Tra un tempo e l'altro è andato in scena l'atteso Halftime Show, dopo che polemiche e rinunce avevano creato un imbarazzo generale. Artisti come Rihanna e Cardi B si erano rifiutate di esibirsi in solidarietà con il quarterback Colin Kaepernick, che nel 2016 rifiutò di alzarsi prima di una partita durante l’esecuzione dell'inno statunitense per protestare contro la brutalità della polizia contro le minoranze razziali negli Usa. Per di più quest'anno il Super Bowl era ad Atlanta, capitale della musica nera. I Maroon 5, Travis Scott (compagno di Kylie Jenner) e Big Boi (metà degli Outkast) sono state le star dello show che si è svolto in tutta tranquillità nonostante la vigilia tormentata. Il gruppo di Adam Levin ha suonato accompagnato da una scenografia pazzesca costituita da fuochi sparsi e il frontman ha reso più hot la serata decidendo a un certo punto di fare uno streptease per esibirsi a torso nudo.