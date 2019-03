clicca per guardare tutte le foto della gallery

A "Uomini e Donne" è stata presentata la nuova tronista Giulia Cavaglià, 23enne di Moncalieri. Giulia ha già partecipato a U&D come corteggiatrice di Lorenzo, ma non è stata scelta. Ora ha l'occasione di sedere sul trono per cercare il suo vero amore.