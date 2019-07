Gegia compie 60 anni, auguri al volto più divertente degli Anni 80 e 90

Francesca Antonaci in arte Gegia compie 60 anni. L'attrice comica è uno dei volti più divertenti degli Anni 80 e 90 nei film con Jerry Calà e Lino Banfi. Recentemente ha raccontato in tv che il suo cuore è tornato a battere per un uomo più giovane, ma ha anche confessato le difficoltà che affronta ormai da anni, sempre più lontana dal mondo dello spettacolo. L'abbiamo vista però in un cameo per la fiction di Canale 5 "Rosy Abate": "Ho regalato tante risate al cinema e alla tv, ma poi mi hanno dimenticata, non ho passato un bel periodo ma non mi sono arresa alla vita e mi sono rimessa a studiare: ho preso due lauree". Tanti auguri.