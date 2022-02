18 febbraio 2022 12:44

"C'è Posta per Te" con Lorenzo Insigne e Pio e Amedeo

Sabato 19 febbraio torna l’appuntamento per eccellenza del sabato sera in tv: Maria De Filippi accompagna i telespettatori nel racconto dei sentimenti di "C’è Posta per Te". Due i regali speciali: tornano Pio e Amedeo e il grande campione Lorenzo Insigne.