23 gennaio 2022 03:26

"Amici", Gerry Scotti stila la classifica nella gara delle cover

Maria De Filippi conduce un nuovo speciale pomeridiano di "Amici" sabato 23 gennaio alle 14 su Canale 5. Inizia per tutti gli allievi l'attesa liturgia per la maglia del serale. Nella gara delle cover è Gerry Scotti a stilare la classifica. Super ospite in studio il cantautore Franco126, che presenterà un medley delle sue canzoni.