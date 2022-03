10 marzo 2022 11:19

"Amici 21", i professori sono pronti per le sfide del serale

I sei professori di "Amici 21" sono pronti per affrontare il serale. Veronica Peparini, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro saranno divisi in tre squadre e ognuno si porterà dietro i propri allievi. Gli alunni che hanno ottenuto la maglia oro sono 18, nove cantanti (Aisha, Albe, Alex, Calma, Crytical, Gio Montana, Lda, Luigi e Sissi) e nove ballerini (Alice, Carola, Christian, Dario, John Erik, Leonardo, Michele, Nunzio e Serena). La prima puntata del serale andrà in onda sabato 19 marzo.