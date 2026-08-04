"Forbidden Fruit", le trame della settimana dal 10 al 14 agosto

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nelle prossime puntate di "Forbidden Fruit", la serie televisiva turca di Canale 5. Ecco cosa vedremo nel corso degli episodi che vanno in onda nella settimana dal 10 al 14 agosto.
"Forbidden Fruit" va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.
Forbidden Fruit: le anticipazioni dal 10 al 14 agosto
Feride teme che Hasan Ali voglia portarle via suo figlio così decide di andare a parlarci. La donna lo sorprende sul divano in compagnia di Yildiz e crede che i due siano amanti.
Cagatay invita a cena Yildiz e lei scatta una foto a lui con Halit Can. Intanto, Sahika e Mert si scontrano. Asuman intuisce la crisi tra Zehra e Mert e propone a Zehra di aprire insieme un Avocado Bar. Emir provoca un equivoco con un biglietto romantico e fa irritare Suat.
Hasan Ali obbliga Sahika e Mert a trovare un accordo, mentre in segreto progetta un piano contro Ender. Un amico di Cagatay, Cenk, incontra Yildiz e se ne innamora subito.
Il cast e i personaggi
Eda Ece interpreta Yildiz, una delle due sorelle protagoniste della serie. Yildiz è una giovane donna ambiziosa che sogna una vita di lusso.
Şevval Sam veste i panni di Ender, la regina dell'alta società di Istanbul, che potrebbe cambiare per sempre la vita di Yildiz. Ender ingaggia Yildiz come cameriera personale di suo marito.
Talat Bulut è Halit, potente uomo d'affari e marito di Ender.
Sevda Erginci interpreta Zeynep, la sorella di Yıldız. È nota al pubblico italiano per aver interpretato Ipek nella serie "Come Sorelle". Zeynep inizia a lavorare in uno studio dove conosce Alihan, il suo nuovo capo.
Il cantante e attore turco Onur Tuna interpreta Alihan, un affascinante e ricco uomo d’affari. Ha lavorato nella serie Il dottor Alì (Mucize Doktor), dove vestiva i panni del dottor Ferman.
Nel cast troviamo altri attori che il pubblico italiano ha già visto in altre serie turche: Sarp Can Köroğlu ha recitato anche in "Mr. Wrong - Lezioni d'amore" e "Love Is in the Air," entrambe trasmesse su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity.