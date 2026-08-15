Focus cambia la programmazione: speciale di Ferragosto sull'Etna e i vulcani

In concomitanza con la straordinaria attività eruttiva dell’Etna, che in questi giorni sta catalizzando l’attenzione nazionale e internazionale, Focus (canale 35 del digitale terrestre) modifica la programmazione del 15 agosto per dedicare l’intera serata alla vulcanologia.
Ecco i tre documentari in onda nel palinsesto serale di Ferragosto:
Ore 21:20 - ETNA 1992: QUANDO L'UOMO DOMÒ IL VULCANO
Racconto della storica e titanica eruzione del 1991-1993 che fu sul punto di sommergere il paese di Zafferana Etnea. Un omaggio all’eroico sforzo congiunto di istituzioni, Protezione Civile, Corpo Forestale, Carabinieri e Vigili del Fuoco, capaci di attuare un’opera di deviazione della colata lavica tuttora senza eguali nella storia delle emergenze.
Ore 22:20 - IL SUPERVULCANO DI YELLOWSTONE
Un viaggio scientifico e visivo dentro la caldera di Yellowstone, uno dei sistemi vulcanici attivi più estesi e potenzialmente pericolosi al mondo, per comprendere cosa si cela sotto la crosta del celebre parco americano.
Ore 23:20 - STROMBOLI E VULCANI DELLE EOLIE: TRA SCIENZA E MITO
Con la guida del divulgatore scientifico Luigi Bignami e dei ricercatori dell’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), un’esplorazione geologica dello Stromboli, con uno sguardo a come la popolazione locale abbia accettato e integrato nella propria quotidianità un vicino di casa decisamente movimentato.