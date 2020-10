Federica Panicucci ricorda il padre in lacrime: "Il mio libro è dedicato a lui"

Momenti di commozione per Federica Panicucci a "Verissimo" durante l'intervista per lanciare il suo libro, "Il coraggio di essere felice", in uscita il 20 ottobre. A far emozionare la conduttrice toscana è il ricordo della persona cui la sua fatica editoriale è dedicata: il padre, che ricorda sempre con affetto e la cui morte non è riuscita ancora totalmente a superare.

Tuttavia, durante l'intervista con Silvia Toffanin emergono anche aspetti più leggeri, come il rapporto con i figli e la relazione con l'attuale compagno: "Vivo un momento positivo della mia vita - racconta Federica - che però ricorda come spesso in alcuni momenti sia necessario vivere il proprio dolore".