Federica Brignone: "Io e Sofia Goggia non siamo amiche, ma la nostra rivalità è stata ingigantita dai media"

Ospite sabato 16 aprile a "Verissimo", Federica Brignone parla del suo futuro dopo essere diventata la sciatrice italiana più vincente della storia: "La mia carriera non è ancora finita, quindi per il momento non penso a cosa farò dopo.

Spero di vincere ancora. Non ho idea di quanto andrò avanti, voglio lavorare anno per anno senza l’ansia di pensare al fatto che debba smettere". E a Silvia Toffanin che le chiede della rivalità con Sofia Goggia , la campionessa milanese rivela: "Questa cosa delle antagoniste attira l’attenzione sul nostro sport, ma io non corro contro di lei, il mio avversario è il cronometro e tutte le altre sciatrici che partecipano alla gara. Nello sci c’è molto rispetto, noi due sicuramente siamo persone diverse con caratteri e modi di vivere differenti, ma questo dualismo è ingigantito dai media".