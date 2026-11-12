"Far Away", l'amore quello vero: le coppie nate sul set

I due non sono l'unica coppia nata sul set della serie. Anche Yaren Güldiken, che in "Far Away" interpreta Pakize, e Alper Çankaya, Şahin nella serie, si sono innamorati tra una ripresa e l'altra. Tuttavia, nella fiction i loro personaggi non hanno alcuna storia d'amore. Inizialmente, Pakize è infatuata di Şahin, ma non è ricambiata: l'uomo, infatti, è innamorato di Nare.