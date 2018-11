Fabrizio Frizzi su Facebook: "Ringrazio tutti... Combatto per riprendermi"

"Cari Amici, Sono felice di potervi scrivere per dirvi che combatto per riprendermi", con queste parole, le prime scritte su Facebook dal giorno in cui è stato colpito da un'ischemia, Fabrizio Frizzi rompe il silenzio, dovuto e fortemente voluto dai familiari durante il periodo del suo ricovero per ringraziare tutti, dall'Ospedale ai familiari, gli amici e Carlo Conti, che chiama "fratello"...

"Ringrazio infinitamente i medici dell'Umberto 1° che mi hanno ripreso per i capelli", scrive Frizzi, che lunedì 23 ottobre è stato colpito da una ischemia e portato urgentemente in ospedale. Da allora poche le informazioni sulle sue condizioni, rari i bollettini medici. La famiglia ha chiesto sin da subito la massima discrezione. Poi, pochi giorni fa, l'intervento di Carlo Conti, subentrato alla conduzione del programma "L'Eredità": "Fabrizio Frizzi è a casa e ci guarda".



Stretto riserbo ancora sull'evolversi della malattia, ma è Frizzi stesso a rompere il silenzio e a fornire qualche informazione in più: "Ringrazio anche i medici del Sant'Andrea che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato. Insieme a loro devo gratitudine eterna ai loro infermieri...". Un lungo post di ringraziamenti in cui il conduttore non dimentica nessuno, "gli amici dell'Eredità e il medico della Dear per la rapidità del soccorso... la Rai intera, il direttore generale ORFEO per la costante vicinanza...". E poi il "fratello Carlo Conti, i familiari e tutti gli amici...". Frizzi parla di "brutta avventura" e la speranza è che presto si concluda nel migliore dei modi.