Dal nostro "Best of" la prima intervista televisiva di Fabrizio Corona dopo due anni di assenza a "Verissimo". L'ex re dei paparazzi in quell'occasione parlò a Silvia Toffanin delle sue donne: da Silvia Provvedi - che voleva riconquistare - a Nina Moric - contro cui invece usò parole molto dure - passando per Belen Rodriguez - la storia più importante del suo passato.



Fu un'intervista molto sincera che però suscitò tante polemiche. L'ex re dei paparazzi commentando le ultime dichiarazioni rilasciate da Nina Moric a Barbara d'Urso fu spietato nei confronti della conduttrice televisiva: "Quell'altra se l'era già studiata. Barbara d'Urso? Io non so chi sia e non le porterò mai rispetto".



Delle dichiarazioni che portarono sotto i riflettori, ancora una volta, Corona il quale continuò a far parlare di sè anche successivamente per il rapporto con Silvia Provvedi. Infatti, se nell'intervista a "Verissimo" dichiarò di voler recuperare il rapporto, successivamente smentì quelle stesse parole dicendo di non averla mai amata. Un cambio di pensiero molto radicale che scatenarono tante reazioni negative nei suoi confronti tanto da convincerlo ad entrare nella casa nel "Grande Fratello Vip" dove La Donatella era concorrente per chiarire le cose con lei.



Anche in quell'occasione Corona, però, provocò una accesa discussione con la padrona di casa del programma, Ilary Blasi. Quest'ultima ha voluto ricordare all'ex re dei paparazzi il comportamento poco corretto che ebbe nei suoi confronti a pochi giorni dal suo matrimonio con Francesco Totti. Tra i due si scatenò, in poco tempo, una accesa discussione che terminò con una frase della conduttrice diventata in poco tempo virale: "Ciao Fabrizio, buona vita!".