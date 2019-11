Emma a "Le Iene" tra successo e stalker: "Porto sempre lo spray al peperoncino"stalker: "Porto sempre lo spray al peperoncino"

"Per vincere lo stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto", dadi Emma, ​​che parla anche dei suoi fan: "Io faccio stare bene loro e loro fanno stare bene me nei momenti più difficili". stalking non basta lo spray al peperoncino nella borsetta, che comunque porto", dadi Emma, ​​che parla anche dei suoi fan: "Io faccio stare bene loro e loro fanno stare bene me nei momenti più difficili".



L'altra faccia della medaglia però sono gli hater: "Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia". hater: "Mi hanno scritto che meritavo di morire di cancro. Mi hanno fatto incazzare perché ho pensato a chi di cancro è morto per davvero e alla sua famiglia".



Il più delle volte gli attacchi nascono per le sue idee politiche. Carola Rackete o per media ha detto di essere un favore dei porti aperti ... Rackete o per la media ha detto di essere un favore dei porti aperti ...