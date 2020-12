Elisabetta Canalis scrive a Conte: "Chiudete gli allevamenti di animali da pelliccia"

Elisabetta Canalis, per Natale, ha scritto la sua letterina, ma al premier Conte. Il motivo? Chiudere gli allevamenti di animali da pelliccia. L'ex velina, come mostrato a "Pomeriggio Cinque", ha posato senza veli per aderire alla causa: "Ci sono un sacco di alternative alle pellicce vere - spiega - non ci sono davvero differenze tra una finta e una vera".

La showgirl poi aggiunge: "Gli allevamenti sono posti sporchi e senza norme igieniche - dice - e in questo momento di pandemia dovremmo pensarci. Dire no a una pelliccia, se ci pensiamo, alla fine non è poi una così grande rinuncia".