Eleonora Brigliadori esclusa da "Pechino Express" dopo post shock su Nadia Toffa: "Chi è causa del suo mal..."

Eleonora Brigliadori non parteciperà a "Pechino Express - Avventura in Africa". Lo ha deciso Rai2 "a seguito delle dichiarazioni recentemente rese sul web". L'ex annunciatrice, che da anni ha sposato la filosofia della medicina non convenzionale a favore di cure alternative, si era resa protagonista di un commento particolarmente infelice su Nadia Toffa. "Chi è causa del suo mal pianga se stesso..." aveva scritto, in risposta ad un utente che ricordava l'intervento dell'inviata de " Le Iene " di qualche tempo fa sul tema tumore.

"E quando venne quella delle Iene a insinuare sul cancro? Se ne sono tutti scordati" si leggeva nel post. La risposta della Brigliadori ha poi lasciato tutti a bocca aperta. E l'ex showgirl, 58 anni, ha anche aggiunto: "Il destino mostra le false teorie nella vita e dove la salute scompare la falsità avanza". Sostenitrice del “metodo Hamer” che si basa sull'autoguarigione la Brigliadori da tempo ha intrapreso la sua battaglia contro le cure oncologiche 'tradizionali'. Lei stessa pare, colpita da tumore in passato, si sarebbe curata senza chemioterapia.



Proprio su questo tema Nadia Toffa, che da mesi lotta coraggiosamente contro il cancro, aveva dedicato due anni fa un servizio per "Le Iene".



Immediate le reazioni dei social e non solo. La Rai ha infatti deciso di non far partecipare la Brigliadori alla prossima edizione di "Pechino Express", nella quale avrebbe dovuto partecipare col figlio. "Le suddette dichiarazioni - ha spiegato Rai2 in una nota - sono, infatti, in evidente contrasto con la missione e i valori di servizio pubblico della Rai, con il codice etico aziendale e con la linea editoriale della Rete". La coppia Madre e Figlio (Eleonora Brigliadori, in arte Aaron Noel e Gabriele Gilbo), non farà parte del cast, si legge ancora nel comunicato stampa diramato.