Eden Viaggi, il brand di Alpitour World che propone soluzioni di viaggio a prezzi leggeri con assistenza garantita, sponsorizzerà in esclusiva fino a fine 2027 “105 Miami”: si tratta della web radio che trasmette 24 ore su 24 le novità house & dance della scena statunitense, quelle che hanno appena debuttato nei club di Miami o nei mixtape esclusivi che circolano nelle strade e sulle spiagge di South Beach.
Cosa prevede l’accordo
L’accordo prevede che, ascoltando il canale digitale attraverso gli strumenti a disposizione, gli utenti possano entrare nel mondo di Eden Viaggi: sarà possibile accedere a fotografie di viaggio, cartoline sonore, contenuti editoriali originali realizzati da Dario Spada, conduttore di Radio 105 e grande viaggiatore. Si tratta di un percorso creato ad hoc per accompagnare l’ascoltatore alla scoperta dei luoghi più belli del mondo firmati Eden Viaggi.