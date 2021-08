E’ morta a 30 anni Gina Krasley: aveva partecipato al reality sull’obesità

Non ce l’ha fatta Gina Krasley: a 30 anni è morta la ragazza che aveva partecipato al reality americano “Vite al limite” che segue il dimagrimento di persone obese. La ex partecipante del format tv aveva raccontato di aver iniziato la sua lotta con i chili di troppo sin da bambina in seguito agli abusi del padre. Quando aveva partecipato al programma pesava 275 chili e ne aveva persi poco più di 20. Sognava la danza e avrebbe voluto aprire una scuola per persone speciali.

Gina Marie Krasley è morta nella sua casa di Tuckerton, nel New Jersey, ma non sono note le cause del decesso. E l’ottava protagonista della serie tv che muore. Sui social la Krasley sosteneva che la danza non ha limiti di dimensioni e avrebbe voluto aprire una sua scuola per persone con esigenze speciali. La famiglia di Gina ha chiesto a quanti parteciperanno ai funerali di vestirsi di rosa e viola, i colori preferiti dalla Krasley.