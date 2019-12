Duro scontro tra Armando e Juan Luis a "Uomini e Donne", Gemma in lacrime: "Il fatto che lui non vada oltre fa riflettere"

Accesa discussione nella puntata dell'11 dicembre di "Uomini e Donne", che parte da Armando Incarnato e Juan Luis per poi coinvolgere l'intero studio. Tutto nasce da un intervento di Juan Luis in merito alla discussione fra Armando e Veronica: "Quello che mi dispiace è che poi si fanno degli appunti sulla mia storia con Gemma, che si vogliono dare insegnamenti quando non c'è nulla da insegnare". Parole che, prevedibilmente, scatenano la reazione del corteggiatore.

"Non ti sto insegnando nulla, hai il doppio della mia età, tu dovresti insegnare qualcosa a me. Ma che vuoi? Ma stai zitto che fai più bella figura!" I toni si alzano fin da subito, tanto che Armando passa alle accuse: "Guardati negli occhi, quando parli! Esci con le donne e poi vieni qui dentro a corteggiare Gemma! Ho una chat con una donna di Firenze a cui hai detto: 'Vieni a casa mia altrimenti vengo io da te!'"

Juan Luis non batte ciglio di fronte alle sue parole, dichiarando che si tratta di un'amica. Armando invece ribadisce che i due non si conoscono affatto. "Tu pensi di abbindolare tutti con le parole! Hai un'amicizia con una che non conosce e vuole andare a casa sua! Sei finto e viscido!" Insulti che il cavaliere rimanda al mittente ma ormai la discussione è degenerata e Gemma Galgani chiede spiegazioni.

Juan Luis ribadisce la propria posizione, dichiarandosi tranquillo e nel giusto, mentre Armando insiste con Gemma sulla sua colpevolezza. Alla fine, la dama scoppia in lacrime. Jean Pierre, corteggiatore precedente, critica il cavaliere spalleggiato da Barbara. Tina Cipollari, al contrario, si schiera al fianco di Juan Luis. Nella bagarre generale, Gemma mette però in chiaro i suoi dubbi: "Il fatto che lui non vada oltre, effettivamente, mi fa avere dei pensieri... Se c'è un blocco, c'è anche un motivo. È meglio saperlo".