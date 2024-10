Dora Moroni: "Dopo l'incidente con Corrado, sono entrata in contatto con la mia anima"

La soubrette ha parlato anche dell'esperienza extrasensoriale vissuta in quei giorni: "Stavo benissimo - ha raccontato a Silvia Toffanin -. Mi sentivo in contatto con l'universo e in un'altra dimensione. Purtroppo la mia mamma mi diceva che dovevo tornare sulla Terra, io non volevo tornare. Ho fatto un'esperienza diversa, per me bellissima. Oggi non credo che ci sia la morte, c'è il corpo che muore, ma non lo spirito e l'anima". Dora Moroni ha parlato anche del suo risveglio dopo il coma: "Ero disperata - ha aggiunto -. Non sentivo dolore fisico, non sentivo niente. Non sapevo cosa fare, non potevo parlare".