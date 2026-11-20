Domenica su Italia 1 "Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio" con una puntata speciale sui tumori
Il conduttore Gaetano Pecoraro a Tgcom24: "Il messaggio che vogliamo dare? Che oggi con il cancro si può convivere"di Giorgia Argiolas
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Domenica 22 novembre, in prima serata su Italia 1, andrà in onda "Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio": una puntata speciale interamente dedicata ai tumori, condotta da Gaetano Pecoraro e scritta da Alessandra Frigo e Riccardo Festinese, con testimonianze di chi ha affrontato o sta affrontando la malattia e il contributo di alcuni tra i più autorevoli specialisti. A raccontare la propria esperienza, o quella delle persone a loro vicine, saranno anche numerosi volti noti: Concita De Gregorio, Monica Leofreddi, Raimondo Todaro, Rosanna Banfi, Roberto Ciufoli, Angela Finocchiaro, Valentina Vignali, Bianca Balti e Achille Polonara. Spazio anche a un ricordo di Nadia Toffa. Tgcom24 ne ha parlato con Pecoraro.
Come è nata l'idea di una puntata speciale sul tumore?
Tutti, direttamente o indirettamente, abbiamo avuto a che fare o abbiamo a che fare con il tumore. Abbiamo deciso - e ne approfitto per ringraziare Alessandra Frigo, Riccardo Festinese e Davide Parenti perché è un lavoro di tutti noi - di fare una puntata intera sul tema mettendoci al servizio del pubblico. Abbiamo quindi fatto una sorta di vademecum, partendo da una domanda: "Se domani mi dovesse arrivare una diagnosi di tumore, cosa dovrei fare?". E l'abbiamo chiesto agli esperti, tra i più importanti di livello nazionale e internazionale (sono stato in giro per il mondo e ho avuto la fortuna di parlare con i più grandi specialisti e anche di vedere quali sono le scoperte più importanti che la medicina ci sta dando). Sottolineo che un primo passo verso la cura è essere informati e sapere praticamente come muoversi in un momento così terribile.
Può darci qualche anticipazione?
A un certo punto, abbiamo chiesto alla psiconcologa dello Ieo Gabriella Pravettoni: "Qual è la prima cosa da fare quando si riceve la diagnosi?". Lei ci ha già dato una risposta che non mi aspettavo: "Nulla". Come si fa a non fare nulla? Chiaramente, tutti andremmo in panico, l'ansia crescerebbe e inizieremmo, presi dall'angoscia, a fare tutta una serie di cose che non ci porterebbero nella direzione giusta. La professoressa spiega, dunque, che stare fermi vuol dire darsi il tempo di metabolizzare. Perché quando arriva una notizia del genere è come uno tsunami, un terremoto. E che cosa fai quando c'è un terremoto o uno tsunami? Stai fermo, non ti muovi. Dopo, una volta acquisito un filo di lucidità, inizi a fare i primi passi. Parleremo anche di quali sono le cinque domande da fare a un oncologo nella prima visita. Tutte cose molto pratiche, molto concrete che possono cambiare il percorso di cura. Affronteremo anche come si deve gestire la notizia in famiglia, di come si dovrebbero e potrebbero comportare le persone che sono accanto ai malati. Tutti questi chiaramente sono dei consigli, poi ognuno è giusto che reagisca e che si comporti come meglio crede, naturalmente.
Come ha anticipato, nella puntata ci sarà anche il contributo della psiconcologa Gabriella Pravettoni. Quanto è importante affrontare anche l'aspetto psicologico del tema?
Oggi sappiamo che è importantissimo. Tant'è che nei centri oncologici, oramai più o meno dappertutto, ci sono gli psicologi, che hanno un ruolo molto importante. Perché, come ci ha detto sempre la professoressa Pravettoni, quando una persona riceve la diagnosi e deve iniziare il percorso deve in un certo qual modo affidarsi al medico, stringere un'alleanza medico-paziente, che non è una cosa facilissima da fare. Affidarsi, specialmente quando si è in una situazione così di vulnerabilità, non è semplice. Quindi, anche cambiare l'asset mentale è importante. Non solo. L'aspetto psicologico è fondamentale anche per come vedersi ed essere visti dagli altri in quel momento della propria vita, in quel momento di fragilità. A questo proposito, mi ha colpito tra le tante testimonianze della puntata quella della collega Concita De Gregorio, che ha avuto a che fare due volte con questo male, in due momenti della sua vita totalmente diversi. Una cosa che le preme tanto è la narrazione del malato come un guerriero, come una persona che deve combattere. Il sentirsi in dovere di non si sa cosa. Mentre, invece, si parla di persone che in quel momento stanno soltanto lottando per salvarsi la vita.
Un'altra testimonianza che l'ha colpita particolarmente?
Tra le tante storie che racconteremo c'è quella di una mamma pugliese, Angelica. Purtroppo, ha un tumore al pancreas e la sua storia si intreccia con un tema molto attuale e di cui si parla molto negli ultimi mesi: il farmaco super costoso daraxonrasib. Angelica a un certo punto della sua vita doveva scegliere se portare avanti la sua gravidanza, che in quel momento era al terzo mese, o decidere di stopparla per potersi curare. Lei ha scelto di portare avanti la gravidanza. Ora il suo meraviglioso bambino ha un anno e lei sta "pagando le conseguenze" del non essersi curata subito. La donna ha poi iniziato la sua "battaglia" personale, che ha chiamato in causa anche la politica per poter avere accesso al farmaco super costoso di cui si parlava sopra. In questo senso, ci aspetta una sfida enorme: nei prossimi anni, infatti, specialmente nel campo dell'oncologia, arriveranno tanti farmaci super innovativi e super costosi. La politica dovrà fare delle scelte perché non si possono sostenere i costi che oggi richiedono le case farmaceutiche americane, per esempio. Questa è una sfida molto importante per un Paese come il nostro, che è uno dei pochissimi che ancora ha il modello del sistema sanitario universale.
C'è un messaggio in particolare che volete lanciare attraverso la puntata?
Che oggi con il cancro si può convivere. Se si vedrà la puntata si noterà una certa libertà nel parlare di questo tema e in passato non era così. Al centro di questo cambiamento, secondo me, c'è il fatto che la scienza ha fatto degli enormi passi avanti. Oggi con le diagnosi precoci, sempre più precise, sempre più impattanti, il 95% di tutti i tumori può essere guarito. Inoltre, durante la puntata, un professore dello Ieo spiega che, nella sua visione, tra 50 anni alcuni dei tumori metastatici potranno guarire. Ogni mese la scienza dà un qualcosa di nuovo, sia in campo farmacologico sia in campo chirurgico. Quindi, dobbiamo essere positivi e non dobbiamo avere paura di parlare di questo tema. Sapere quali sono le armi che abbiamo a disposizione contro questo male e quali sono le ultime novità vi assicuro che sarà molto utile.