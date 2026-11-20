Tutti, direttamente o indirettamente, abbiamo avuto a che fare o abbiamo a che fare con il tumore. Abbiamo deciso - e ne approfitto per ringraziare Alessandra Frigo, Riccardo Festinese e Davide Parenti perché è un lavoro di tutti noi - di fare una puntata intera sul tema mettendoci al servizio del pubblico. Abbiamo quindi fatto una sorta di vademecum, partendo da una domanda: "Se domani mi dovesse arrivare una diagnosi di tumore, cosa dovrei fare?". E l'abbiamo chiesto agli esperti, tra i più importanti di livello nazionale e internazionale (sono stato in giro per il mondo e ho avuto la fortuna di parlare con i più grandi specialisti e anche di vedere quali sono le scoperte più importanti che la medicina ci sta dando). Sottolineo che un primo passo verso la cura è essere informati e sapere praticamente come muoversi in un momento così terribile.