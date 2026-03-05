"Diario del Giorno" anche nel weekend: al timone Costanza Calabrese
Su Rete4 "Diario del Giorno" aumenta la sua programmazione andando in onda anche nel fine settimana. Al timone della trasmissione la giornalista Mediaset: "Sono entusiasta perché sono innamorata del mio lavoro"
© Ufficio stampa
Complice un numero di spettatori in continuo aumento nelle edizioni infrasettimanali condotte da Sabrina Scampini, "Diario del Giorno" - programma di approfondimento in onda su Rete4 - aumenta la sua programmazione andando in onda anche nel weekend e arrivando, così, a coprire l'intero arco settimanale con la sua informazione. Al timone delle edizioni del fine settimana ci sarà la giornalista Mediaset Costanza Calabrese, già volto noto del Tg5 e di alcuni programmi di Rete4. Si parte sabato 7 marzo.
Informare sempre, anche nel weekend
La decisione di coprire l'intera settimana con l'informazione di "Diario del Giorno" nasce dalla volontà di "proseguire in continuità con le edizioni infrasettimanali", come affermato dalla stessa Costanza Calabrese. Sull'onda del gran successo di ascolti infrasettimanale raggiunto dal programma, l'azienda ha deciso di estendere la programmazione della finestra informativa anche al sabato, con un'ora di trasmissione, e alla domenica, con un'ora e mezza. L'obiettivo? Informare sette giorni su sette il pubblico fidelizzato del programma e di Rete4.
© Ufficio stampa
Notizie di qualità, sette giorni su sette
Oltre al nome dell'edizione domenicale, "Diario della Domenica", non ci sarà nessuna differenza tra le edizioni infrasettimanali del programma e quelle del fine settimana. L'obiettivo, come afferma la stessa conduttrice è "rimanere sempre accesi sulle notizie". In questo modo il pubblico affezionato alla trasmissione, e a Rete4, rimarrà sempre informato con la stessa informazione di qualità che contraddistingue le edizioni in onda dal lunedì al venerdì e che hanno consentito al programma di raggiungere ottimi risultati in termini di ascolti.
Costanza Calabrese: "Entusiasta, stiamo facendo un gran lavoro di squadra"
Costanza Calabrese non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura il cui inizio è previsto per sabato 7 marzo. "Sono entusiasta perché sono innamorata del mio lavoro, la vera sfida è raccontare quel che succede in diretta, sempre", afferma la giornalista che coglie l'occasione per ringraziare chi che sta lavorando al confezionamento del programma: "Sono giorni molto frenetici, c'è molta emozione nell'aria. Ringrazio tutta la mia squadra per il lavoro che sta facendo, cerchiamo di mettercela tutta".