"Diario del Giorno" anche nel weekend: al timone Costanza Calabrese

Costanza Calabrese non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura il cui inizio è previsto per sabato 7 marzo. "Sono entusiasta perché sono innamorata del mio lavoro, la vera sfida è raccontare quel che succede in diretta, sempre", afferma la giornalista che coglie l'occasione per ringraziare chi che sta lavorando al confezionamento del programma: "Sono giorni molto frenetici, c'è molta emozione nell'aria. Ringrazio tutta la mia squadra per il lavoro che sta facendo, cerchiamo di mettercela tutta".