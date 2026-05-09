Del Debbio smentisce l'addio a Mediaset: "Solite ricostruzioni fantasiose"

"Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità". Così in una nota Paolo Del Debbio smentendo le indiscrezioni di un suo possibile addio a Mediaset. "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l'editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset - ha proseguito il conduttore - Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante. Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c'è nulla di vero".