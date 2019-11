Debora Caprioglio rivela a sorpresa: “Il mio matrimonio è finito"

Debora Caprioglio ha confessato per la prima volta che la relazione con il marito Angelo Maresca è giunta al capolinea da circa un anno: “Il mio matrimonio è finito”, Da sempre molto riservata. l'attrice ha dichiarato in tv: “Ho sposato mio marito che avevo 40 anni e sono molto felice di averlo fatto, perché sono stati anni meravigliosi. Ma attualmente non stiamo più insieme".

Ospite a "Vieni da Me", la protagonista di "Paprika" e "Saint Tropez - Saint Tropez" ha spiegato la fine del suo matrimonio, specificando di aver atteso un anno prima di riuscire a metabolizzarlo e poi raccontarlo: “Abbiamo aspettato un po’ di tempo per capire se era un momento, una crisi. Però non mi va di dire bugie. Non viviamo più assieme. Ora lui è in America”.

Ha anche spiegato come tutto sia avvenuto in maniera graduale: "La decisione di separare le nostre strade non è avvenuta per motivi di tradimenti o motivi traumatici: abbiamo preso coscienza che un certo tipo di amore, quello che ci dovrebbe essere tra marito e moglie, era finito, mantenendo sempre però un grande affetto.