Cristiano Malgioglio distribuisce regali di Natale a Orietta Berti, Iva Zanicchi e Silvia Toffanin

"Siccome Orietta ama la biancheria intima gli ho preso questa guepière rossa, non so se è giusta per la misura ma io l'ho provata e mi sta, sicuramente sta anche a te" dice consegnando il regalo alla cantante. "Se sta bene a te allora anche a me" replica Orietta Berti. "Iva invece questo è per te, una borsetta anti allergia" scherza consegnando il pacchetto. "Con questa ragazzi sono pronta a venire a Hollywood con voi" aggiunge Iva Zanicchi. A Silvia Toffanin un carillon del periodo di Napoleone: "Questo mi è costato non sai quanto!"